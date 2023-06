General Salamanca responde por chuzadas: podrían ser vinculados más agentes de la Dijín

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, no descartó este lunes que sean vinculados más uniformados de la Dijín a la investigación que se abrió por las 'chuzadas' o interceptaciones ilegales a la ex niñera Marelbys Meza y a otra trabajadora doméstica de Laura Sarabia, ex jefe de Gabinete de la Presidencia.

Salamanca aseguró que la directora de Policía Judicial (Dijín), general Olga Lucía Salazar, negó rotundamente haberse enterado del caso de la 'chuzadas' que estarían cometiendo algunos de sus investigadores.

"Hablé con ella. Me manifestó que no había sido informada y que desconocía de las interceptaciones que se estaban haciendo por parte de algunos integrantes de la Dijín contra la niñera de la ex asesora del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia", manifestó el oficial.

El general Salamanca señaló que estos procesos investigativos están en manos de la Fiscalía General la Nación, que será la encargada de informar de los resultados de los casos de chuzadas que se habrían presentado.

"Por el momento, la Fiscalía General de la Nación ha llamado interrogatorio a dos agentes de la Dijín que estarían vinculados con estos casos de la chuzadas, aunque no se descarta que sean llamados más uniformados por este caso", precisó el general Salamanca.

El alto oficial consideró que cada deberá responder por sus actuaciones. Además, que desconoce del supuesto dinero que habría sido encontrado en la casa de Laura Sarabia; sin embargo, está tratando de establecer el paradero de dicho efectivo y de de quién sería.

Recordó que el viernes pasado, la Fiscalía General de la Nación citó a dos uniformados de la Dijín que ya rindieron sus declaraciones sobre el caso de la chuzadas.

Además, que es respetuoso del debido proceso que se le adelante a los uniformados de la institución a su cargo.