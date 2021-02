General Zapateiro aseguró que no trató a la JEP de “víboras venenosas”

El Comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, ha intentado apaciguar la polémica por un trino que fue interpretado como un ataque a los miembros de la JEP.

En un hilo publicado en su cuenta de twitter aseguró que la Jurisdicción especial para la Paz no era el objeto de sus críticas, sino los grupos al margen de la ley.

“Los grupos armados organizados, como el ELN, Caparros, Clan del Golfo, Pelusos y grupos armados organizados residuales, así como el narcotráfico y las economías ilícitas, son las víboras venenosas y perversas que lamentablemente en lo corrido del año han ocasionado asesinatos de colombianos y han afectado a 35 familias de nuestros militares, asesinados o heridos, en cumplimiento de la misión. También el enemigo silencioso, el COVID-19, que ha cobrado la vida de miles de ciudadanos”, aclaró.

En el inicio de la publicación puntualizó que “para quienes me han pedido hacer claridad sobre un mensaje que publiqué en redes sociales de manera metafórica, pido no darle otro sentido".

Reiteró más adelante que “la metáfora empleada no hace referencia a la dignidad de las instituciones, a todas ellas mi profundo apoyo. El @COL_EJERCITO ha sido, es y seguirá siendo totalmente respetuoso de la institucionalidad, la división de las ramas del poder público y, en especial, de los pronunciamientos y decisiones en sede judicial”.

El polémico trino del comandante del Ejército decía: “Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”, mensaje que generó críticas de varios sectores políticos y sociales, que lo relacionaron con cuestionamientos a la JEP.

El general Zapateiro aprovecho el hilo para enviar un mensaje a sus filas.

“Para este año 21, del siglo XXI , a quienes estén bajo mi responsabilidad les digo que durante mi gestión de comando tenemos que escribir unas mejores páginas en la historia de nuestra nación”, indicó.