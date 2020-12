Gobierno cuestionó la actuación de la CIDH en los temas de Colombia

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, hizo un fuerte pronunciamiento en nombre de Colombia y rechazó la actuación que viene realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con diferentes temas en el país.

Gómez Alzate cuestionó, por ejemplo, el papel que ha tratado de realizar esa comisión internacional dentro del proceso de paz y su implementación.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene la competencia para esto, no lo pude hacer, no es uno de los órganos encargados de la supervisión del proceso paz, según el acuerdo firmado con las Farc”, indicó Gómez Álzate.

Así mismo, el funcionario sostuvo que la Comisión tiene un marco de actuación que no es omnipotente, ni puede ser omnipresente.

“Están limitados por la subsidariedad y por la funciones propias y una de las funciones de la Comisión Interamericana no es el de la supervisión del proceso de paz, porque eso está en cabeza de otros organismos”, dijo Gómez Álzate.

De acuerdo con Camilo Gómez Álzate ese papel de supervisión del proceso de paz está liderado, entre otros, por las Naciones Unidas y los países garantes del acuerdo.

También cuestionó que la Comisión de la Verdad haya pedido una audiencia a la CIDH, la cual a criterio suyo no tenía competencia para hacerlo, debido a que la representación del país ante la comunidad internacional recae en la Presidencia de la República, la Cancillería Colombiana y la propia Agencia Jurídica del Estado.

"La Comisión de la Verdad se queja de la no presencia del Estado en la audiencia, cuando ellos mismos son una entidad del Estado", agregó Gómez Álzate.