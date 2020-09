Gobierno defendió su actuación en caso de militares de EE.UU. en Colombia

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, calificó de mentirosas las declaraciones del senador Jorge Enrique Robledo, en las que señala que el Gobierno Nacional evadió el conducto regular y no permitió que el Congreso de la República, aprobara la presencia de soldados estadounidenses en territorio colombiano.

Asimismo, el ministro señaló que el Gobierno hizo todo lo solicitado en el fallo de tutela emitido por el tribunal de Cundinamarca y destacó que puntualmente esto no es un caso de tránsito de tropas, por lo que no es necesaria la aprobación del Senado.

En relación a la gestión del Gobierno en respuesta al fallo, que se profirió ante una tutela interpuesta por senadores de la oposición, el ministro Carlos Holmes Trujillo destacó que “el presidente Iván Duque autorizó actividades de Brigada SFAB conforme a sus atribuciones constitucionales, tras cumplir con la decisión del Tribunal de Cundinamarca, para seguir fortaleciendo las capacidades para "combatir el narcotráfico, que asesina a líderes sociales y financia masacres”.

Para el jefe de la cartera de Defensa, es clave entender que no trata de tránsito de tropas extranjeras, razón por la cual no se necesita la autorización del Congreso y por lo que asegura, no hará rectificación alguna.

“El Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa no tenemos que rectificar, pues lo que se pide rectificar no se ha dicho. Hay que recordar que la presencia de ‘Brigada SFAB’ es cooperación, no tránsito de tropas, por lo que no necesita autorización del Senado, solo control político y ese hizo en varias ocasiones”, sostuvo.

De igual modo, el ministro aseguró que así no le guste al senador Robledo, hay una carta firmada por al menos 69 senadores, y que en ese documento se señala que se dirigieron al entonces presidente del Senado, Lidio García, para indicar que el Senado ha realizado de manera satisfactoria, el control político que obedece a ese cuerpo colegiado.

Entre sus argumentos, el ministro también aseguró que Robledo miente cuando dice que no se dio cumplimiento a lo solicitad por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el fallo de tutela, ya que el Gobierno Nacional, remitió al Senado, copia del informe suscrito por el ministerio de Defensa en cumplimiento por lo dispuesto por el tribunal y destacó que no hay complicidad entre la secretaría de ese despacho y el supuesto incumplimiento señalado por el senador Jorge Robledo.

Ante lo dicho por el senador, el ministro Carlos Holmes Trujillo aseguró además que se estudian medidas legales en contra del congresista, por mentir y aparentemente, tratar de confundir a la opinión pública.

Hay que recordar que el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, le envió este martes una carta al presidente de la República, Iván Duque, para exponerle sus razones por las cuales, según su opinión, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debe renunciar a su cargo.

De igual modo, el senador aseguró que Trujillo debe dimitir fundamentalmente porque habría intentado engañar o mentir al país, al decir, que el Senado había autorizado la presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia.

Asimismo, basa su solicitud, en la no rectificación sobre el tema, tras la solicitud que le pidió el senador Lidio García.