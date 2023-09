Gobierno firma extradición de Ómar Ambuila, conocido por el caso Lamborghini

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, sostuvo que firmó la extradición hacia los Estados Unidos de Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Buenaventura.

Frente a este tema, la Corte Suprema de Justicia había entregado un concepto favorable a la extradición de Ambuila para que responda ante la Corte Distrital de Estados Unidos.

"Desde que yo me posicioné como ministro hemos firmado 201 extradiciones, las hemos conseguido todas. Este lunes, junto antes de subirme al avión que me llevó a Washington D. C., firmé la extradición de Ambuila, el exfuncionario de la Dian de Buenaventura", precisó Osuna.

De igual manera, el alto funcionario sostuvo que sólo está a la espera de los protocolos para que Ambuila sea entregado a las autoridades norteamericanas para que responda por el delito de lavado de activos.

"Simplemente está pendiente el operativo del vuelo, ya está todo jurídicamente listo y ya lo firmé para que pague por lavado de activos por más de un millón de dólares", agregó el ministro de Justicia.

Es de anotar que el exfuncionario de la Dian fue descubierto en el año 2019 luego de que su hija Jenny Ambuila, publicara fotos en redes sociales con múltiples lujos en Estados Unidos, como bolsos Chanel, ropa de diseñadores y el carro rojo Lamborghini.

Cabe recordar que el presidente de la República Gustavo Petro había avalado, a través de una resolución ejecutiva, la extradición de Omar Ambuila.

Captura

El exfuncionario de la Dian Omar Ambuila fue capturado en 2019 y dejado en libertad, por vencimiento de términos; sin embargo, fue recapturado en el mes de abril del año 2021.