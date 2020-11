Gobierno impugnó fallo que ordena retirar placa con nombres de funcionarios en Túnel de la Línea

La integrante del Instituto de Pensamiento Liberal señaló que en un principio se interpuso un recurso ante el Ministerio del Transporte pidiendo el cumplimiento de la norma, mientras agregó que la Presidencia de la República dijo que la decisión de poner la placa fue del Invías.

"El Invías dice que esto no se estaba incumpliendo y por eso iniciamos un requerimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual nos dio la razón y le da la orden a Presidencia de la República, señalando que ellos son los superiores del Ministerio de Transporte. Allí también dieron un término de 30 días para retirar la placa del Túnel de La Línea", explicó.

La abogada aseguró que "hay muchas placas que recuerdan la participación de funcionarios en las obras y esto no debería pasar, ya que tenemos un decreto que claramente lo prohíbe", al tiempo que destacó que "es un precedente importante para que no se sigan poniendo placas que no deberían y es un precedente para que ningún funcionario pase por encima de la ley".

Cabe mencionar que la Presidencia de la República impugnó ese fallo, por lo que la abogada dijo que "estamos esperando la confirmación del Consejo de Estado, que es el que debe revisar el fallo proferido en primera instancia. Presidencia ya pidió que lo retirarán del proceso, indicando que quien puso la placa fue el Invías, que también impugnó la decisión".