Gobierno Petro confirma solicitud de extradición de Aida Merlano, que está en Venezuela

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el Gobierno nacional confirmó la solicitud de extradición de la excongresista Aida Merlano, quien se encuentra en Venezuela tras fugarse de Colombia.

“Hemos comenzado el trámite, pero eso no es rápido, no por este caso, no por la justicia venezolana o la colombiana, es porque hay que hacer en Colombia y otro en Venezuela”, sostuvo Osuna.

El jefe de la cartera de Justicia confirmó que la reactivación se da ante el restablecimiento de las relaciones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y su par, Nicolás Maduro.

Cabe recordar que la petición de la extradición de Merlano la inició el anterior gobierno de Iván Duque, pero la realizó ante Juan Guaidó.

"No quiero hacer bromas sobre ese asunto, pero digamos que ese trámite se perdió", añadió Osuna.

En medio del actual proceso que comenzó a moverse, el embajador de Colombia, Armando Benedetti, habría jugado un papel importante.

Hay que destacar que Merlano fue condenada por la Corte Suprema de Colombia, por hechos relacionados con corrupción electoral.

Sin embargo, en octubre del 2019, la exparlamentaria se fugó al solicitar permiso para cumplir una cita odontológica y lanzarse del consultorio por la ventana, a través de una soga.