Grabaciones en caso Nicolás Petro que salpican a Máximo Noriega

Días antes de conocerse la libertad de Nicolás Petro, la Fiscalía reveló una explosiva llamada entre Day Vázquez y Máximo Noriega, excandidato a la Gobernación de Atlántico por el Pacto Histórico, en la cual se le exige a la exesposa del hijo mayor del presidente devolver un dinero.

En la primera parte de una de las llamadas, Vázquez hace referencia a Laura Ojeda: “se la voy a devolver cuando venga de viaje porque ni crea que se va a gastar la plata con la otra perra”.

Luego Day Vázquez sentencia en que “todos estamos robando”: “aquí él está robando, yo estoy robando y todos estamos robando, por si él me quiere acusar a mí de ladrona”.

También puede leer: Máximo Noriega acudirá a la Fiscalía cuando el ente acusador lo solicite

En la extensa conversación, Máximo Noriega le sigue reclamando por el dinero que le deben. “Incluso le dije a Verónica, que me dijo ¿qué es lo que quiere Day? Que Nicolás le dé más plata”. Frente a esto, Noriega le respondió que él le dio a Verónica la razón porque él repite todo “como un loro”.

Day Vázquez le responde a Máximo, asegurando que no se sorprendan cuando ella revele y cuente muchas más cosas “Si aquí nos vamos a reventar, Máximo, nos vamos a reventar Nicolás y yo. Si él quiere que nos reventemos, pues nos reventamos. La otra lo va a empezar a divulgar, si esa vaina sale la única culpable es ella, porque eso no debía conocerse”.

La Fiscalía General reveló una llamada de enero de 2023, entre Day Vázquez con Kiki Lopecierra, la hija de Santander Lopesierra.

”¿Ya le respondió? No, no sé, pero mi mamá está enredadísima con las platas y eso para Máximo. Sí. Pero enredadísima buscando plata para Máximo. Yo le he dicho nada”, dice Kiki a Day.

Lea también: Euclides Torres y las razones por las cuales es mencionado en las revelaciones de Nicolás Petro

Vásquez le responde “¿Y por qué le va a dar plata a Máximo?”, Kiki responde “porque necesitan plata. ¿Y para qué? Urgente ya, yo no sé. Si quieres pregunto bien o algo, pero Máximo es el que le maneja todo al hijo, ¿no?”.

”Sí, claro”, dice Day. “Pero lo que no entiendo es para qué necesitan plata. ¿No será plata para el hijo?”, responde Kiki y Day dice que “Sí, debe ser para el viaje ese”, sin dar más detalles.