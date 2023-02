Grupos ilegales afectan labor de la Fiscalía: Francisco Barbosa

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, expresó su preocupación por los casos en los que han sido retenidos por integrantes de grupos ilegales personal de la institución, en desarrollo de sus funciones como en el caso de Tarazá, Antioquia.

Luego de una reunión que sostuvo con el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar, el fiscal Barbosa denunció que un grupo de fiscales fueron abordados por hombres que se movilizaban en motocicletas sin placas.

Relató que los funcionarios fueron llevados a una zona rural de dicha población, donde un hombre identificado con el alias de 'Gonzalito', al parecer del Clan del Golfo, luego de interrogarlos y tomarles fotos, los dejaron en libertad.

Sostuvo que es necesario trabajar conjuntamente con las Fuerzas Militares y la Policía para que apoyen y den seguridad a los desplazamiento que realizan los fiscales, especialmente en zonas dónde hay alta presencia de integrantes de organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

"En el país no puede haber sitios vedados para las autoridades, no puede haber espacios en donde no haya autoridad", puntualizó.

De otra parte, el fiscal Barbosa consideró que en desarrollo de la llamada 'Paz Total' del presidente Gustavo Petro, se continúan presentando irregularidades como la de la liberación de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enílce López, alias La Gata.

"La Fiscalía sigue con la idea de la rodear la 'Paz total' para que no existan más tropiezos o engaños, porque yo creo que hay enemigos de la paz agazapados al rededor presidente Petro hoy día”, manifestó el Fiscal Barbosa.

Igualmente, lamentó que "continuamente se adopten por parte del Gobierno Nacional decisiones controvertidas que lo único que generan son polémicas y que pareciera que detrás de ellas no está el Jefe del Estado".