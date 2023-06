“Guardaré silencio”: Gilberto Rondón cumplió cita ante la Corte Suprema de Justicia

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, compareció ante la Corte Suprema de Justicia para rendir testimonio por el escándalo relacionado con la ‘contratitis’ al interior de la entidad.

Luego de salir de la diligencia, el funcionario aseguró que no habló ante los magistrados de la Sala de Instrucción, pues guardó silencio, haciendo valer su derecho fundamental como persona vinculada a un proceso judicial.

“En este momento mi estatus es que estoy sometido a un juicio penal y uno disciplinario y como tal, tengo un derecho universal y constitucional que es el derecho a guardar silencio. Eso he hecho hoy en la Corte y por su puesto, respetuosa, han reconocido mi derecho, por lo tanto no he hablado ni voy a hablar ante la Fiscalía ni en ninguna parte porque tengo ese derecho”, aseguró Rondón a la salida de la Sala de Instrucción.

Lea además: Benedetti seguirá como embajador de Colombia en Venezuela hasta el 19 de julio ¿Por qué?

Mencionó que es un hombre respetuoso y que confía en la justicia, por lo que dijo estar seguro de que las investigaciones serán archivadas.

“Yo me someto a las decisiones de la justicia, espero que resuelvan los casos, tanto de los congresistas como los míos, y mientras tanto tengo que guardar silencio en todo. La justicia va a actuar y va a decidir y estoy absolutamente seguro y consciente de que su decisión será archivar esas investigaciones porque en realidad acá no se ha cometido ningún delito o falta de ninguna naturaleza”, enfatizó el funcionario.

También cuestionó la información emitida en medios de comunicación, pues aseguró que la entrevista que dio y por la que se desencadenó el escándalo fue mal interpretada.

Más noticias: Contraloría descubre hallazgo fiscal por más de $24.000 millones en contrato de mejoramiento de cárceles

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro ratificó que siempre ha actuado de manera transparente y dijo estar convencido de que los 19 congresistas implicados en esta investigación que avanza en la corte también tomaron decisión sin intereses indebidos.