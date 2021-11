Hallan muerto al estilista Mauricio Leal y a su madre

La Polic铆a Metropolitana de Bogot谩 confirm贸 el hallazgo de los cuerpos sin vida del reconocido estilista Mauricio Leal y el de su se帽ora madre聽Marleny Hern谩ndez Tabares, quienes se encontraban al interior del apartamento del peluquero ubicado sobre la v铆a a La Calera, al norte de la ciudad.聽

Tambi茅n lea:聽Qu茅 desalmado: Taxista atropell贸 a un perrito en Bogot谩 y ni se inmut贸聽

Aunque los hechos son materia de investigaci贸n, se conoci贸 que ambos cuerpos fueron encontrados con heridas al parecer por un arma blanca que habr铆a sido encontrada en el lugar de los hechos.聽聽Las autoridades no descartan que se haya tratado de un asesinato y posterior suicidio, aunque tampoco se sabe con certeza si hubo alg煤n tercero involucrado.

Se espera que en las pr贸ximas horas se conozcan m谩s detalles sobre la muerte de estas dos personas, luego de que se encuentren m谩s pistas en el an谩lisis de los videos de seguridad y las entrevistas que realicen las autoridades con los posibles testigos.聽

Le puede interesar:聽"Vamos despegando a medias": Norberto, sobre reapetura de peluquer铆as

Mauricio Leal era un estilista ampliamente reconocido en el mundo de las celebridades, durante su carrera atendi贸 a presentadoras, modelos, reinas de belleza, futbolistas y otros personajes de la vida p煤blica que hoy lamentaron su fallecimiento a trav茅s de las redes sociales.聽

La modelo y presentadora Carolina Cruz expres贸 su tristeza por la muerte de Leal y lo calific贸 como "Mi ni帽o genio".

聽 聽 聽 聽 聽 Ver esta publicaci贸n en Instagram 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Una publicaci贸n compartida por 饾應饾拏饾挀饾拹饾拲饾拪饾拸饾拏 饾悅饾惈饾惍饾惓 饾棦饾榾饾椉饾椏饾椂饾椉 (@carolinacruzosorio)

聽

La ex reina de belleza Gabriela Tafur tambi茅n lament贸 el fallecimiento del estilista y destac贸 lo importante que fue para su vida "Me viste crecer, me acompa帽aste de la mano en los sucesos m谩s importante de mi vida y estuviste ah铆 de manera incondicional y desinteresada".聽

聽 聽 聽 聽 聽 Ver esta publicaci贸n en Instagram 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Una publicaci贸n compartida por Gabriela Tafur (@gabrielatafur)

聽

La famosa presentadora Andrea Serna lo record贸 como un "...ser bondadoso, amable, siempre sonriente y optimista" y a帽adi贸 que "...ese hombre emprendedor que logr贸, a punta de trabajo incansable e ideas originales, crear un espacio so帽ado".聽聽