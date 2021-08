Hay exministros y exmagistrados en la cárcel, porque nadie esta exento de un error: Minjusticia

El ministro de Justicia Wilson Ruiz visitó en la ciudad de Cali, uno de los centros carcelarios para verificar la manera en la que están los privados de la libertad y adelantó un diálogo con ellos.

En la conversación con los privados de la libertad , el ministro Ruiz dijo, "nosotros no le preguntamos a ustedes cual es el delito que están pagando, ni mucho menos la condena, a nosotros no nos interesa eso , lo importante es que los traten con dignidad y respeto, porque ante todo son seres humanos".

El ministro Wilson Ruiz con listado en mano dijo que aprovechando este 7 de agosto , que lo definió como el día de la libertad, también ese derecho aplica para muchos de ustedes.

"Hoy he llamado al Personero Distrital Harold Cortes, para que les manden una Comisión, para ver el tema de los Derechos Humanos", dijo el ministro Ruiz.

Añadió el ministro en el diálogo con los presos, que también es necesario que sea revisada la parte jurídica, porque más de uno de los presos tienen derecho a la libertad y deberían acudir ante los jueces o el fiscal correspondiente.

El ministro también señaló que "la idea que tenemos y es un deber legal y constitucional , es que todos los condenados de acuerdo con la Ley 65 del 93 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, a nosotros nos corresponde todos los que son condenados"

Por eso hemos sacado ese listado para tratar de mejorar a la gente de mejores condiciones, nosotros vivimos constantemente luchando por los alimentos de ustedes, por la parte jurídica, y desde luego que no tengan ningún problema allí en cuanto a la salud tampoco, agregó el ministro Ruiz.

El Ministro Wilson Ruiz estuvo acompañado por el Mayor General Mariano Botero, director del INPEC y aseguró que lo importante es tener un poco de paciencia, nadie tiene porque maltratar a ningún ser humano ni tratarlos mal.

El ministro dijo a la población carcelaria que "nadie nadie esta exento de cometer un error , lo importante es tratar uno de buscar nuevamente el camino, y que ustedes no vuelvan a reincidir, por parte nuestra no juzgamos a nadie, porque ustedes han visto hay detenidos hasta exministros de Estado , hay exmagistrados de Cortes uno no entra a juzgar a nadie, lo importante es mirar y tratar de enderezar nuevamente el camino".

Finalmente el ministro Ruiz dijo a los reclusos, "recuerden mis palabras, siempre hay un nuevo futuro , un nuevo amanecer y creo que debemos aprovechar esa oportunidad".