Hay que equilibrar la cancha en la rama judicial en materia de género: Juanita Goebertus

El representante Gabriel Vallejo explicó que no estaba de acuerdo con la paridad en la rama judicial, tras argumentar que debe primar son los méritos, el conocimiento en la materia de las personas que vayan a ocupar esos cargos en la justicia, por encima de la equidad de género.

El congresista del Centro Democrático señaló durante el debate que si la ocupación de altos cargos en los tribunales de justicia son mayoritariamente por mujeres, que sea por méritos y no por una regla de equidad de género.

La representante Goebertus señaló que está de acuerdo que prime la meritocracia en la selección de los magistrados de tribunales y las altas cortes, pero en medio de una cancha más equilibrada en materia de género.

"Yo estoy de acuerdo que la cultura no se transforma a punta de leyes, uno tiene que hacer transformaciones en términos educativos, en la transformación de los roles de género. Uno tiene que avanzar en las transformaciones culturales de largo plazo educativas, de comunicación masiva, pero también generar ciertos mecanismos con las leyes que ayuden a esos pasos", dijo.

Añadió que "por ejemplo, que los partidos políticos tengan guarderías para que las mujeres puedan dejar a sus hijos mientras que participan en política".

La congresista concluyó que "hay muchas mujeres lideresas en su comunidad dando la pelea por distintas causas, pero cuando quieren subir para participar en política, menos mujeres tienen acceso".

En ese sentido, destacó que "no es que las mujeres no queramos, lo que pasa es que tenemos unas barreras históricas por una discriminación histórica, porque además asumimos roles de cuidado que desafortunadamente todavía no están bien repartidos culturalmente".