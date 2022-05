En medio de la revelación del borrador del preacuerdo de Jhonier Leal con la Fiscalía por el doble homicidio del estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, Noticias RCN dio a conocer unos audios del otro hermano enviados desde la cárcel.

Carlos Andrés García Hernández es medio hermano del peluquero y de Jhonier y está recluido en la cárcel de alta seguridad de Jamundí, desde hace cinco años, por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

En los audios revelados se escucha a Carlos Andrés exigiendo que le envíen a la prisión todas las pertenencias de su mamá y lo que tenían en su casa, como enseres y ropa.

“Todo me lo van a traer para acá (a la cárcel) porque yo también quiero ver las cosas que tenía mi mamá, porque usted sabe que eso es sentimental para mí”, dijo Carlos en mensajes enviados aparentemente a su familia.

Y recalca que “No se puede hace inventario de nada, no podemos mirar nada, así como está todo empacado con el camión y chao”.

Enfatizó en que quiere ver las cosas de su mamá “antes de que se las lleven” y aclara que no es que se vaya a quedar todo. “No le estoy diciendo tampoco que yo no voy a repartir la ropa de mi mamá porque obviamente lo voy a hacer, pero no en el momento”.