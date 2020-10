“El tipo (Samper) estaba contra la pared. Mi padre le puso un ultimátum moral, que es el más grave que le pueden poner y la única manera que encontraron para salir de eso fue eliminarlo y eso fue lo hicieron y no pasó nada y el Gobierno mintió en todo lo que dijo”, sostuvo.

Mauricio Gómez indicó que Álvaro Gómez Hurtado era un tipo fastidioso para el gobierno de Ernesto Samper y por eso lo sacaron del camino.

“Pues era el tipo (Samper) que tenía contacto con la mafia, es un crimen típicamente mafioso y ¿por qué lo mataron?, pues porque con Álvaro Gómez vivo no terminaba Samper la Presidencia, eso fue lo que pasó, no hay que meterle más cabeza a eso, porque ya le había pedido discretamente la renuncia diciéndole que no se puede quedar porque está probado que la plata de la mafia si entró a su campaña”, dijo.

Manifestó que la versión que ahora quiere entregar la exsenadora Piedad Córdoba sobre este magnicidio, en la que trata de culpar a las Farc, es una “jugada” para que el caso pase a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y allí quede en la impunidad.

Lea además: Expresidente Samper ordenó seguimientos a Álvaro Gómez Hurtado, revela la defensa

“Es una jugada planeada por Ernesto Samper con su amiga Piedad Córdoba para echarle la culpa a alguien de las Farc que de golpe sería una persona que está muerta como el ‘Mono Jojoy’ o ‘Tirofijo’ o cualquier otro, y endilgarle la planeación y asesinato de mi padre a esa persona muerta. Con eso el caso en la JEP quedaría como juzgado, con lo que se le quita a la Fiscalía y quedaría el señor Samper libre de toda culpa porque se vuelve un caso juzgado en la JEP”, indicó.

“Esta es la última patraña que se la ha ocurrido al bandido del Samper con su amiga Piedad Córdoba (…) Es una patraña que está haciendo para evitar que lo juzguen por el asesinato de mi padre”, añadió.

Dijo que el objetivo que se tiene ahora es que el expresidente Ernesto Samper y “sus bandidos” sean absueltos en la JEP por la muerte del dirigente conservador. “Este tipo es un bandido que ha sabido administrar sus culpas y ahora trata de llevar sus culpas a la JEP para que lo exoneren allá”, sostuvo.

En la entrevista, Gómez insistió en que la muerte de su padre se trató de un crimen de Estado y así ha quedado demostrado con la investigación que ha arrojado que su padre estaba siendo seguido por el DAS, como si se tratara de un delincuente.