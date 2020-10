Histórico: Salvatore Mancuso pidió perdón por crimen de líder indígena

En el video quedó registrado el momento en el que las víctimas de la desaparecido del líder de pueblo indígena embera katío, escuchaban la voz del exparamilitar.

La hija mayor dijo: "buenos días Mancuso soy la hija de Kimi Pernía, ahora que escucho tus palabras, tu voz, ahora sí nos estamos comunicando, qué bonito saber que por fin nos estamos comunicando en este momento; hacia el 2007 estuve en la audiencia y no pude hablar con usted directamente pero escuché su mensaje, yo aquí estoy esperando la respuesta".

Con voz pausada pero firme la mujer que hace 19 años perdió a su papá, le preguntó nuevamente qué sucedió con él.

"Cuántos años no pasaron después del 2001, yo quisiera que me dijera la verdad de que hicieron con mi papá o qué fue lo que pasó (...), quiénes fueron las personas responsables de esto, porque estuve hace un año en la conmemoración de mi papá y fue un dolor para mí tan profundo porque - yo decía yo no sé dónde está mi papá ¿qué hicieron con él?, me regalaron unos ramos de flores con ese dolor y yo dije no sé ni a dónde voy a llevar estas flores (...)", señaló la hija de la víctima.

Aseguró que, la desaparición del líder de su comunidad dejó un hondo vacío que todavía no se pude llenar.

"Todo mi pueblo está ahora huérfano (...), tanto como somos la familia, los hijos como la misma organización porque el pueblo embera katío, es uno solo", señaló la mujer.

Mancuso escuchó receptivo las palabras de la mujer, quien por primera vez en 19 años, había podido hablar con la persona que participó en la desaparición de su padre.

A su turno Mancuso dijo que se siente arrepentido de sus acciones y que hubiese querido pedirle perdón hace muchos años.

"Gracias Marta Cecilia, yo le agradezco de corazón este espacio, me duele lo que sucedió con ustedes y con los pueblos indígenas del Alto Sinú y de toda Colombia (...)", manifestó Salvatore Mancuso.

El excomandante de las AUC señaló que que con el proceso de Justicia y Paz, no se les permitía tener contacto con las víctimas ni tampoco escucharlas y que, ese fue un gran error de ese sistema.

"Yo he querido desde un principio conversar con ustedes pero desafortunadamente la Fiscalía General de la Nación en Justicia y Paz, en un principio no nos permitía tener comunicación y encuentros directos de perdón y reconciliación y esclarecimiento de la verdad con las víctimas y con ustedes; recuerde que usted estuvo en las audiencias y no le permitieron hablar, a mí tampoco me permitieron hablar directamente con usted y de esa manera fueron las primeras audiencias de versión libre cuando estábamos construyendo la verdad", añadió el exparamilitar.

"Fue un crimen de Estado": Mancuso

En medio de la conversación telefónica, el excomandante paramilitar aseguró que la desaparición y asesinato del líder indígena, se dio como un crimen de Estado.

"Lo del líder indígena Kimy Pernía Domicó, fue un crimen de Estado (...), yo como miembro recibí una orden de Estado, de las Fuerzas Militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño, en ese sentido de asesinar, nuestras órdenes eran dar de baja y eso significaba asesinar al líder Kimy Pernía Domicó", dijo Mancuso.

El exparamilitar señaló que en esa época, se consideraba que los indígenas apoyaban a los grupos surversivos y utilizaban, esas excusas para asesinarlos.

"Ustedes recordarán que el Estado los censaba, les impedía ingresar alimentos a la zona porque decían que ustedes desde allá alimentaban a los grupos subversivos, que estaban en la zona y cuando construyen Urrá (central hidroeléctrica de Urrá, ubicada en el departamento de Córdoba), fue una decisión inconsulta que los afectaba directamente a ustedes cómo comunidad y que eso iba a provocar una ruptura de los elementos y tradiciones de su cultura, de su economía, cosmovisión, de su subsistencia material", manifestó el excomandante paramilitar.

Mancuso dijo finalmente que: "ustedes veían al Ejército y a nosotros como autodefensas cómo hacíamos retenes, tirábamos en el río las canoas que subían de sus comunidades a los que se señalaban como colaboradores en algunos casos y en otros como miembros directos de la guerrilla que estaban en la zona".