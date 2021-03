HRW califica como una "chambonada" el archivo del proceso disciplinario contra el general Nicacio

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó como una "chambonada", la decisión de la Procuraduría General de archivarle a investigación el excomandante del Ejército Nacional, general (r)Nicasio Martínez, por presuntamente dar directrices para mostrar resultados operacionales.

El proceso inició tras la investigación hecha por el diario The New York Times sobre las órdenes expresas que se habrían presentado a las Brigadas y que podrían representar el regreso de las ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, este viernes, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría determinó que no encontró pruebas suficientes en contra del general Martínez, hecho por el cual cerró el caso.

Vivanco cuestionó la decisión y señaló que existe evidencia suficiente para continuar la investigación disciplinaria en contra del excomandante del Ejército.

"La Procuraduría General de la Nación archivó un proceso contra el excomandante del Ejército Nicacio Martínez Espinel. Era un caso sobre los peligrosos incentivos que podían permitir el regreso de los falsos positivos. La decisión es una 'chambonada'", manifestó el director de HRW en su cuenta de Twitter.

Reiteró que "en 2019, el New York Times y la histórica revista Semana denunciaron que el General Martínez Espinel había aprobado documentos que restablecían las políticas que llevaron a los falsos positivos durante el gobierno de Uribe",

En este punto señaló que se tuvieron en cuenta doce testimonios de militares que permanecen como miembros activos del Ejército, por lo que cuestionó la credibilidad de las versiones que entregaron al Ministerio Público.

Varios militares señalaron ante el organismo disciplinario que “el excomandante del Ejército exigió respeto por el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y la doctrina militar”.

"La decisión de archivo de la Procuraduría General de la Nación está basada en 12 testimonios por escrito de generales en servicio activo, quienes, como es de esperar en cualquier institución jerárquica como el Ejército, respaldan a su comandante", señaló HRW.

La Procuraduría indicó que la decisión se basó en los conceptos enviados por una comisión de expertos que fue designada por el presidente de la República Iván Duque para investigar las irregularidades entre las Fuerzas Militares.

Vivanco destacó que desde noviembre de 2019 no se produce ningún informe al respecto y agregó que el general en retiro no atestiguó ante la Procuraduría ni tampoco se revisaron las pruebas entregadas por The New York Times y la Revista Semana.

Finalmente señaló que “las autoridades colombianas han sido incapaces de examinar a sus fuerzas de seguridad y, en cambio, han preferido respaldar a sus integrantes de mayor rango, referirse a los agentes rasos implicados en abusos como 'manzanas podridas' y seguir como si no pasara nada”.