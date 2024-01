Imputan cargos a Jorge Iván Ospina por escándalo de alumbrado navideño del 2020

Luego de una audiencia virtual, la Fiscalía imputó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por el presunto delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, por el alumbrado móvil 2020.

De acuerdo con el ente investigador, dicho evento, fruto de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y las Empresas Municipales de Cali, Emcali, presentó presuntas irregularidades, sobre todo al adjudicarlo de manera directa.

"Es una diligencia, no es por actos de corrupción. Es una celebración de contratos, supuestamente sin el lleno de requisitos, únicamente, donde la Fiscalía está haciendo una imputación que consideramos respetuosa, solamente se refiere a que supuestamente Emcali no podía ejecutar que, en su objeto social, no habla del alumbrado móvil, sino que supuestamente en su objeto social no le permitía hacer este tipo de contrato", manifestó Hernando Morales, abogado defensor de Ospina.

Hay que mencionar que en la audiencia también fueron imputados dos exfuncionarios de Ospina: Juan Diego Flórez, exgerente de las Empresas Municipales de Cali y el exdirector de la Unidad Administrativa Especializada de Servicio Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera Díaz.

De acuerdo al apoderado de Ospina, no se está cuestionando el alumbrado móvil, ni se está hablando de ninguna irregularidad, ni de sobrecostos, ni que hubo apropiación de recursos, nada de lo que pretenden ver.

"Lo que está diciendo es que, en otras palabras, que hemos estado equivocados durante 30 años, contratando a Emcali para hacer el alumbrado navideño", dijo Morales.

Luego de la imputación, la Fiscalía tendrá 120 días para radicar el escrito de acusación y hacer a la defensa el descubrimiento probatorio, "hoy no nos descubrieron nada", puntualizó el abogado.