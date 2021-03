Incendio en el CAI de San Mateo: Patrullero reconoce falta de extintores para apagar el fuego

En medio del juicio disciplinario por la muerte de ocho internos tras el incendio en la estación de San Mateo en Soacha (Cundinamarca) ocurrido el 4 de septiembre de 2020, quedó al descubierto que el lugar no contaba con los suficientes elementos de seguridad para una eventual emergencia.

Lea además: Colombia se retiró de la audiencia ante la Corte IDH por el caso de Jineth Bedoya

En su testimonio ante la Procuraduría General, el patrullero Jairo Tique reveló que el día de los hechos algunos patrulleros tuvieron que “salir corriendo a pedir extintores a los vecinos” porque, al parecer, la estación no tenía uno.

Mientras que otros uniformados intentaban evitar que las familias desesperadas de los internos se tomaran el lugar el patrullero Jorge Suárez, con una sola manguera de agua, intentaba apagar la conflagración.

El patrullero recordó que las llamas y el humo era tan intensos que no pudo ingresar al lugar: “a mí me devuelve el calor tan intenso que había en ese momento. Había mucho calor, mucho humo, no visualizaba nada, me estrelle con el custodio en ese momento que se encontraba intentando apagar el incendio”.

Según Tique, el único que ingresó al lugar fue el patrullero Harold Rincón después que Suárez lo “lavara en agua”.

Lea Semana Santa: En Bogotá cerrarán el sendero de Monserrate y no habrá procesiones

También aseguró que momentos después del incendio llegaron al lugar los refuerzos: "el ‘Goes’, unidades disponibles de Casuca y otras estaciones, también ambulancias para sacar a las personas que estaban en la estación".

El juicio disciplinario avanza contra el teniente César Augusto Martínez Fernández, al subteniente Aleida del Pilar González Quiroz y al patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz.

En medio de las diligencias también declararán los tres internos que sobrevivieron al incendio: se trata de Nelson Gómez, Carlos García, y Michael Galindo, de quienes se espera que revelen los pormenores de lo sucedido el día de los hechos.