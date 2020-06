Padres no podrán castigar corporalmente a sus hijos en Francia.

Luego de que la Corte Constitucional tumbara el decreto 567 de 2020 que le otorgaba facultades judiciales a la Procuraduría General de la Nación sobre los procesos de adopción, se ha creado una incertidumbre jurídica sobre el futuro de los fallos que se alcanzaron a emitir mientras el decreto tuvo legalidad.

En la Procuraduría no saben si esos decretos no serán válidos ante la decisión de la Corte. Fuentes de esa entidad le dijeron a RCN Radio, que deben esperar el fallo final de esa decisión, pues con el simple comunicado de prensa no queda claro el futuro de esas sentencias de adopción.

El ex magistrado Jorge Aníbal Gómez, explicó que la Corte Constitucional debe manifestar en la sentencia la suerte de las decisiones que se alcanzaron a tomar mientras la norma era legal.

El ex magistrado también señaló que ese tribunal podría declararlas “sin valor alguno, es decir que las haya dejado sin vigencia, porque se trata nada menos de decisiones que están en contravía de lo que señala la Constitución Política”.

Ante esa situación, RCN Radio consultó fuentes de la Corte Constitucional que aseguran que la sentencia aclarará que esos fallos de adopción emitidos por la Procuraduria conservarán su valor, es decir que “lo hecho hasta ahora conservará todo su valor y eficacia”.

Sin embargo, en la Procuraduría dicen que es prudente esperar a que se conozca el fallo final de la Corte sobre ese punto.

Cabe mencionar que ese decreto fue emitido por el presidente Iván Duque, después de que el Consejo Superior de la Judicatura suspendiera los términos de todos los procesos por la pandemia del coronavirus, incluidos los de adopción.

Durante el tiempo en que estuvo vigente el decreto, la Procuraduría recibió 32 demandas de adopción y tomo decisión en 27 de esos casos.