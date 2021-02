A indagatoria, senador Ernesto Macías por campaña del NO en plebiscito por la Paz

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación y citó a indagatoria al congresista y expresidente del Congreso, Ernesto Macías, tras un proceso en su contra por el delito de injuria.

La investigación tiene que ver con unas denuncias que interpuso el excongresista del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe, quien fue promotor de la campaña del NO en el plebiscito por la Paz.

La denuncia contra Macías se deriva de una serie de declaraciones que dio en ese entonces el expresidente del Congreso a varios medios de comunicación, en las que aseguró que Vélez supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol y no era consciente al momento de revelar la estrategia para ganarle al SI en el plebiscito.

En la denuncia, Juan Carlos Vélez le argumentó a la Corte Suprema que las declaraciones de Macias habían perjudicado su buen nombre y honra.

“En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la No impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios (…) en la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela", dijo Vélez sobre la campaña en entrevista con el diario La República.

En ese momento, el senador Armando Benedetti dijo que la campaña del NO ganó el plebiscito “exacerbando el odio, impulsando la enemistad entre los colombianos, impulsando la guerra, la parte emotiva".

Por su parte, la exsenadora y actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó en ese momento que los resultados del plebiscito por la paz hayan sido motivados por una campaña mentirosa.

"Es inaceptable que el Uribismo haya hecho deliberadamente una campaña para engañar a los colombianos. Pero por respeto a los que votaron por el NO, que no tienen las mentiras y la mezquindad del Uribismo, vamos a respetar los resultados y a buscar nuevos acuerdos, pero no le reconocemos al Uribismo legitimidad", manifestó.

A través de un comunicado emitido en ese momento, el Centro Democrático desmintió a Juan Carlos Vélez, entonces gerente de la campaña del NO y aseguró que todas sus actuaciones se hicieron con argumentos basados en los Acuerdos de Paz de La Habana.