Indignación por homicidio del creador de Fundación Veteranos de Guerra de Corea

Las personas que conocieron a Manuel José Rivera Rueda lo recuerdan como un hombre amable de gran corazón, quien llegó a ser Sargento de la Policía y amante de la política pereirana, después de pensionarse. Pero todas coinciden en que su mayor lucha fue para que el país no olvide que él junto a cientos de hombres, respondieron al llamado de un país en guerra al otro lado del mundo.

Lea también: Con honores fue recibido el patrullero Edwin Caro en Antioquia

Así lo destacó Diana García, representante legal de la Fundación Veteranos de la Guerra de Corea, organización que don Manuel, como le decían, creó junto a otros compañeros para dignificar la vida de quienes representaron 70 años atrás a Colombia en el país asiático, siendo el único de toda Latinoamérica en enviar oficiales al frente, y que actualmente cuenta con 450 miembros a nivel nacional, incluyendo a sus descendendientes.

“La fundación se creó hace dos años y medio en la ciudad de Pereira a través de un grupo de veteranos, dentro de ellos mi padre Luis Carlos García, también Manuel José Rivera, Benjamín Herrera y Diego Marín, debido a que todas las donaciones que Corea entrega a nuestro país siempre lo hace en honor a nuestros héroes, pero finalmente los menos favorecidos son los veteranos”, explicó la representante legal.

Le puede interesar: Secuestro de siete jóvenes del Eje Cafetero es crimen de lesa humanidad: vicepresidenta

En ese proceso, Diana recordó que “don Manuel fue una persona intachable, con un carisma y un gran líder en la región, que ayudó muchísimo a las personas más vulnerables. Adicional, fue muy cercano a mi papá, hace cinco días estábamos compartiendo un café y me decía que nunca vaya a salir de la Fundación, que trabaje para que no los vayan a olvidar”.

El final de un legado

Infortunadamente, a los 90 años, don Manue ha dejado un conmocionante recuerdo grabado en la memoria de la ciudad, una violenta muerte sin una explicación clara. El veterano fue asesinado de tres puñaladas en la casa de su hijo, cuando, como lo hacía todos los días, pasaba a “darle vuelta”.

Lea también: Medicina Legal en Villavicencio inició entrega de cuerpos en bombardeo de Guaviare

Su hijo, el doctor Roosbelt José Rivera Giraldo, subdirector científico del Hospital Mental de Risaralda, recordó su historia y la huella que dejó en su vida y en honor a ese legado, pidió a las autoridades que resuelvan pronto el crimen y hagan justicia.

“Mi papá en el año 1951 tenía 17 años y se regaló para la Guerra de Corea, allá estuvo un año y medio, se vino porque le dieron en una mano, entonces lo reemplazaron. Venía de una familia muy humilde de Boyacá, cuando se dañó la cosecha del maíz en esa época, él optó por irse por allá para poder conseguir ingresos para la familia”, le narró a RCN Radio.

Le puede interesar: Indígenas desplazados del Chocó empiezan a enfermarse en albergues de Risaralda

“Después trabajó en la Policía Nacional, también se dedicó a la vida política, fue candidato al Concejo de Pereira dos veces y me creó a mí, yo soy la viva imagen de él. Estamos pendientes de que se logre la captura de alguien. Me da mucha tristeza que mi papá haya muerto de esa manera, una persona tan buena no merecía eso”, agregó el doctor Rivera.

Por lo pronto, se está a la espera de un homenaje que diferentes autoridades territoriales, de la mano de sus compañeros de guerra, prevén hacer en nombre de Manuel José Rivera Rueda y su aporte a la historia de Colombia y el mundo, mientras que las investigaciones avanzan para esclarecer el hecho que ha conmocionado e indignado a Pereira.