"Yo quiero ser reiterativo en el sentido de que cumplí con una orden de trabajo. Informé, no es A es B. Se informó al gerente del caso, a la autoridad competente", aseguró.

Argumentó que la interceptación por error a Álvaro Uribe "máximo fueron cinco días” porque tras percatarse de que no se trataba del congresista Nilton Córdoba lo informó y estaba esperando órdenes de su jefe Clara López, quien era la gerente del caso y pese a que él le dijo que no era el número de Córdoba ella no le ordenó que parara la interceptación de inmediato por lo que él siguió haciéndolo.

Lea también: Defensa de Uribe desmiente utilización de UTL del exmandatario para casos penales

Frente al error en una palabra que cometió en la transcripción que hizo de dichas interceptaciones, Óscar Álvarez señaló que no lo hizo “para hacer algo malo o indebido”, lo justificó en “cansancio, carga laboral, pero en ningún momento con mala intención (…) nunca me prestaría para algo ilícito. Mis oídos me traicionaron. Confundí una palabra".