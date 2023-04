Inpec ha declarado insubsistentes a ocho directores de cárceles en los últimos seis meses

Debido a las diferentes inconsistencias, escándalos y crisis que se han presentado en los diversos centros penitenciarios del país, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el director de la entidad, coronel Daniel Gutiérrez, ha implementado estrategias anticorrupción, con el objetivo de modificar conductas y prácticas irregulares que han sido visibles por más de 25 años.

En tan solo seis meses que tiene a cargo la dirección de la entidad, el coronel ha declarado insubsistentes a ocho directores de los centros penitenciarios de Cúcuta, Ubaté, Valledupar Alta, La Dorada, Girón, La Picota, Ibagué y el más reciente en Barranquilla.

Le puede interesar: Caso 'Negro Ober': investigan a funcionarios del Inpec que permitieron ingreso de celulares

Según el director, estas políticas de cambio se han dado por diferentes razones, entre ellas:

No están alineados a las políticas.

Falta de compromiso.

Quejas del personal.

Escándalos mediáticos por falta de control y gobernabilidad en sus establecimientos.

Quejas por parte de los entes territoriales y de la Policía.

El tema, toma más fuerza, tras las explosivas declaraciones de la exdirectora de Barranquilla, Magda Hernández Puerto, quien llevaba dos meses al frente de la cárcel Modelo.

Según Hernández, en su cargo denunció irregularidades, corrupción y hasta amenazas en su contra, pero no obtuvo respuesta de las directivas de la entidad.

Le puede interesar: "Le gustaba vernos en bóxer": víctima de presunto acoso por parte de teniente del Inpec

“De todo lo que ocurría tuvo conocimiento mi coronel, pero siempre me decían que sin pruebas no hiciera nada de lo contrario sí denunciara. Nosotros los funcionarios que dirigimos las cárceles somos el hilo más fácil de cortar cuando hay escándalos; con preocupación veo que en este momento estoy totalmente desprotegida y mi familia. La entidad no me prestó protección estando en la actividad mucho menos ahora estando fuera”, expresó Hernández.

Sin embargo, fuentes del Inpec informaron a RCN Radio que, tras diferentes investigaciones, la decisión de retirar del cargo a Magda Hernández se argumentó en que, a inicios de su gestión, un privado de la libertad se habría fugado, tras recibir atención médica en un hospital de la capital del Atlántico, entre otras causas.