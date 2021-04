"Invéntese que regaló a Sara Sofía": Carolina Galván ahora dice que la niña está muerta

"La dejamos como media hora ahí y al rato Nilson coge una cobija azul oscura. Nilson envolvió la niña toda de pies a cabeza y la metió en un costal blanco de fibra blanco y la dejó en la sala".

Sin embargo, según se concluye del relato de Galván, no hicieron nada y se fueron a dormir. Además, cuando los otros niños (hijos del hombre) notaron que Sara Sofía estaba muerta, Díaz no supo explicarles.

"Todos los cuatro niños se dieron cuenta que Sarita estaba muerta. Ellos preguntaban que qué había pasado a Sara y Nilson decía que no sabía por qué había pasado eso. Yo no podía dormir y miraba cada rato para la sala a ver si la niña de pronto la escuchaba llorar y la podía sacar".

Al día siguiente, jueves 28 de enero, fueron a reclamar el bono alimentario y Nilson Díaz le pidió a Carolina Galván mentir en el jardín infantil donde la niña estudiaba: "Allá me preguntaron que qué pasó con la niña. Nilson antes de entrar me había dicho que dijera que la había dejado cuidando con una señora y así dije yo cuando me preguntaron por ella".

"Ahí sí me dieron el bono y nos fuimos para la casa y el cuerpo de la niña estaba ahí, es decir, estaba desde el miércoles en la noche, que fue cuando murió. El jueves todo el día y toda la noche".

Y el viernes 29 de enero, pese a lo que había pasado, fueron a un culto religioso. Al regresar, según Carolina Galván, Nilson Díaz le contó que había lanzado el cuerpo de Sara Sofía a un caño. Sin embargo, no le precisó el sitio exacto.

"Me confiesa y me dice: 'Yo desaparecí el cuerpo de Sarita'. (...) Cuando él me dijo eso, yo no le creí y seguimos todos para la casa y cuando entró, el cuerpo de Sarita no estaba (...) Después le pregunté a Nilson por el cuerpo de la niña. Él se hacía como el bobo, no me quería decir nada; entonces le seguí insistiendo que me dijera dónde estaba el cuerpo de Sarita y él me dijo: 'Yo lo tiré en el caño'".

"No me señaló el sitio exacto de dónde tiró el cuerpo de Sarita, a pesar de que yo le insistí que dónde estaba, y siempre me decía que en el río".

Luego, el hombre le pidió que mintiera y dijera que había regalado a Sara Sofía, pues de esa forma lo salvaría.

"Nilson, cuando se enteró que estaban buscando a Sarita y que yo estuve en la estación de Kennedy, me dijo que dijera que había regalado a la niña y siempre me decía que me echara la culpa para salvarlo a él y a los niños. Me dijo: 'Invéntese que usted la regaló'".