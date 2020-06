Investigan aparente negligencia en atención a mujer trans que murió con síntomas de COVID-19

Las autoridades de salud de Bogotá anunciaron la apertura de una investigación jurídica y contractual para establecer si hubo o no negligencia en funcionarios del sector, que tuvieron que ver con el procedimiento de atención a Alejandra Monocuco, la mujer trans que falleció el pasado 29 de mayo en horas de la madrugada con síntomas coronavirus.

Según la denuncia que había elevado la Red Comunitaria Trans para exponer el caso, “Alejandra tenía síntomas sospechosos para coronavirus pero no le hicieron prueba ni la atendieron de forma correcta porque tenía VIH".

En contexto: La historia de Alejandra, la mujer trans que murió sospechosa de COVID y no fue atendida

De acuerdo con la denuncia el cuerpo de la mujer transexual, cuya agonía y fallecimiento impactó el céntrico sector del barrio Santa Fe, en Bogotá, "duró 15 horas en la casa donde vivía hasta que llegaron a hacer el levantamiento del cuerpo”.

La Secretaría Distrital de Salud informó que procedió a dar apertura a las "investigaciones disciplinarias y contractuales a que haya lugar" para determinar si hay o no responsabilidad entre los funcionarios que atendieron el caso.

La investigación se realizará "con el fin de mejorar los procesos y las respuestas en salud y teniendo en cuenta la importancia del enfoque poblacional, diferencial, de género y de derechos", según la entidad.

Tras lamentar el fallecimiento de Alejandra, las secretarías de Salud, Integración Social y de Planeación informaron que inicialmente el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias atendió el llamado, pero señaló que la paciente se habría negado a ser trasladada a un centro asistencial.

No obstante, reconocen que no quedó registrada la aparente negativa de la mujer trans. "Aclaramos a la opinión pública que no existió la firma de un desistimiento escrito, lo cual reconocemos como un error del comunicado emitido el 29 de mayo y por lo cual como Secretaría Distrital de Salud ofrecemos excusas públicas", señala el comunicado.

Le puede interesar: La historia se repite: Niño de 3 años habría sido torturado y asesinado en el sur de Bogotá

En la denuncia, la Red -que defiende los derechos de estas personas que hacen parte de la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexcuales)- aseguró que la ambulancia que se llamó para atenderla llegó 40 minutos después y que tras enterarse de la condición de Alejandra como persona viviendo con VIH/sida no fue atendida de forma correcta.

“Alejandra tenía síntomas sospechosos para coronavirus pero no le hicieron prueba ni la atendieron de forma correcta porque tenía VIH. Ella murió y el cuerpo duró 15 horas en la casa donde vivía hasta que llegaron a hacer el levantamiento del cuerpo”, sostuvo la Red Comunitaria Trans.

Según las autoridades, también se tiene referenciado en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias un segundo llamado, realizado a las 02:40 horas, en él se señala que "la móvil 6270 asiste al lugar y encuentra a la paciente Alejandra Monocuco, sin signos vitales, y se activa la ruta para determinar la causa de la muerte y poder certificar su deceso".

Las secretarías de Salud, Integración Social y de Planeación informaron que se realizó llamado al Grupo de Atención Humanizada de la Defunción de la Secretaría de Salud, que acudió al domicilio de Monocuco, procediendo a realizar la certificación de su fallecimiento.

Igualmente, explicó que se activó el protocolo establecido para las personas fallecidas en domicilio por sospecha de la COVID-19. Desde la Secretaría Distrital de Salud, se realizó la asesoría y la articulación con el servicio de emergencia social (Casa Rosada) de la Secretaría de Integración Social para acceder al auxilio funerario.