La denuncia del abogado Quintana fue realizada el pasado 4 de abril contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; su secretario de Hacienda, Ernesto Narváez, y a su tesorero, Eder Ojeda, por la supuesta comisión en el delito de prevaricato por omisión agravado.

Según el jurista en este caso se dejaron de girar de manera oportuna recursos que ascienden a los cuatro mil millones de pesos.

“Son aproximadamente cuatro mil millones de pesos o un poco más, el tema es que solamente los giro a partir de las denuncias que interpusimos, es decir, si no denunciamos el señor Gobernador no gira los recursos y lo que me dicen algunas fuentes es que en las cuentas del hospital todavía no está el recurso”, dijo Quintana.