Iván Cepeda perdió tutela contra Álvaro Uribe y sus hijos

La jueza 34 de conocimiento de Bogotá confirmó que es improcedente la tutela que interpuso el senador Iván Cepeda en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno.

En su momento el congresista del Polo Democrático interpuso la tutela argumentando que a través de las redes sociales de Facebook, Twitter y en algunos medios de comunicación, tanto Uribe como sus hijos habían adelantado una campaña de desprestigio en su contra.

Cepeda además expuso que sus derechos fundamentales a la dignidad humana, honra, buen nombre, intimidad, debido proceso y libre desarrollo de la personalidad, fueron vulnerados y pidió que el exsenador y sus hijos se retractaran "de las afirmaciones falaces y calumniosas realizadas en su contra".

Debido a esto, el juez 79 con función de control de garantías de Bogotá declaró improcedente el recurso y negó las pretensiones del senador Cepeda.

Además aclaró que no había lugar a retractación ni a que se ofrecieran disculpas. Tras la apelación del fallo, la jueza de Conocimiento, actuando como segunda instancia, confirmó la decisión inicial.

“Confirmar el fallo de tutela emitido por el Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá del 23 de noviembre de 2020, en lo que tiene que ver con la declaratoria de improcedencia promovida por el ciudadano Iván Cepeda en la protección de sus derechos fundamentales”, señala uno de los apartes de la sentencia.

También explicó la juez que la tutela no es el mecanismo jurídico pertinente para exigir la garantía de los derechos supuestamente vulnerados al senador del Polo Democrático.

“Esta sede judicial observa, que la acción de tutela no es la vía para defender los derechos que reclama el accionante, pues pudiendo utilizar como ya lo hizo la vía ordinaria, así como teniendo a su alcance otras herramientas para lograr el fin pretendido, se procederá a confirmar el fallo proferido por la juez 79 Penal Municipal con Función de Garantías adiado el 23 de noviembre de 2020”, señaló la juez de segunda instancia.

Expuso además la funcionaria judicial que el senador Iván Cepeda es un líder político y que puede defenderse de los ataques sistemáticos de los que mencionó fue víctima.

“Observa este despacho que los argumentos esgrimidos por la parte actora en su escrito de impugnación, no tienen la vocación que permitan adoptar una decisión afín a sus intereses, toda vez que la tutela no es el medio idóneo para defensa de sus derechos. Pues, es necesario señalar como a bien lo tuvo el juez de primera instancia, en el caso examine la parte actora no es un ciudadano del común, pues dentro de nuestra sociedad colombiana ostenta una alto cargo, como lo es el de Congresista, lo que en efecto no lo pone en condiciones de indefensión ante los aquí demandados, que sea de paso igualmente advertir, hacen parte de la vida política y pública del país”, dice la decisión.