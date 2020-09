Javier Ordóñez: defensa señala que testigos se sienten amenazados

En su intervención en el desarrollo de la audiencia de medida de aseguramiento contra dos uniformados de la Policía por el caso de la muerte de Javier Ordóñez, el representante de las víctimas aseguró que los testigos del caso, entre ellos las dos personas que acompañaban a la víctima en el momento de los hechos, se sienten amenazados por los dos patrulleros involucrados.

El representante de las víctimas leyó la declaración de uno de los testigos: "hago responsable a los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez. Quiero dejar constancia de que no tengo ningún enemigo que no sean los policías que me han amenazado".

El abogado precisó que con esto, el testigo está indicando que él no tiene enemigos. "Él dice que no es enemigo de los policías, pero siente que los policías sí son enemigos de él. Es decir, que denuncia y teme por su vida".

El representante de las víctimas dijo que los procesados constituyen un peligro para la comunidad, "toda vez que nos encontramos frente a un concurso heterogéneo de homicidio agravado y tortura agravada, ambos delitos supremamente graves".

Precisó que, "se puede denotar que los métodos utilizados, es decir, múltiples descargas de taser estando reducido, y múltiples golpes en el cuerpo estando esposado, buscaron anular la personalidad de la víctima su capacidad...en el caso es evidente que se está frente a una tortura, dado que los elementos utilizados causaron tanto dolor físico como angustia psíquica, lo cual se evidencia en los ruegos y súplicas de la víctima".

Agregó que permitirles a los procesados una detención domiciliaria, constituiría un riesgo de fuga, "podrían atentar contra los testigos, o inclusive con su actitud violenta lesionar a la comunidad".

Dijo también que se estableció que en el caso de Javier Ordóñez, "según la necropsia las únicas regiones donde no se evidencian lesiones son: las axilas, los pies, el ano, y los genitales....se pueden advertir lesiones en todo el cuerpo lo que resulta gravísimo".

La audiencia contra los policías, se retomará este lunes 21 de septiembre a las dos de la tarde.