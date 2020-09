Javier Ordóñez fue víctima de tratos crueles e inhumanos que le causaron intenso dolor: Juez

La funcionaria judicial tuvo en cuenta el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal expuesto por la Fiscalía General en la diligencia de imputación de cargos.

Otro de los aspectos que consideró la juez en su análisis jurídico fue el temor que manifestó Wilder Salazar (amigo de la víctima), frente a las amenazas que recibió luego que presentara la denuncia en contra de los integrantes de la Policía.

“Siente miedo, tiene temor, se siente amenazado porque los policías le dijeron que ya tenían los datos, siente que su vida corre peligro y los responsabiliza de lo que le pueda pasar (...), así lo dijo en esa declaración jurada que da el 13 de septiembre”, expresó.

En ese sentido agregó que “lo que narra Wilder es un desborde del poder que tiene un servidor de la Policía, que lo que tiene es que cuidar a los ciudadanos, que creen que ellos los cuidan (…), al parecer el procedimiento es totalmente adverso al debido proceso, por eso la juez y el Fiscal consideran que se puede inferir que posiblemente, la libertad de estos ciudadanos, ponga en peligro a Wilder”.

La juez aseguró que los derechos de Javier Ordóñez fueron vulnerados al haber sido torturado. “Son dos policías encima de un ciudadano que ya, está reducido, que ya no podía ni respirar, que no se podía mover, que pide que ya no le hagan nada más (…), – Wilder dice: que estaba inmóvil – y lo trataron con el menor respeto de la dignidad humana”.

Los dos patrulleros fueron enviados a una cárcel de Facatativá (Cundinamarca). La Fiscalía General les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura agravada a los uniformados quienes se declararon inocentes.