JEP cierra la puerta a José Miguel Narváez condenado por crimen de Jaime Garzón

En una decisión de última instancia los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó rechazar la petición de sometimiento realizada por el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, condenado como responsable del magnicidio del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999.

La decisión fue adoptada por la Sección de Apelación de la JEP, al concluir que incumplió su obligación de efectuar aportes significativos de verdad plena.

Ante esta decisión, los magistrados de la JEP ordenaron remitir de manera inmediata a la justicia penal ordinaria todos los procesos que vinculan a Narváez y se avance en los mismos con la mayor celeridad posible.

En la determinación también se le negó su cometimiento tras aparecer implicado en el homicidio del dirigente político Manuel Cepeda Vargas, el secuestro de la senadora Piedad Córdoba; las torturas, amenazas, amedrentamientos contra la periodista Claudia Julieta Duque y concierto para delinquir por nexos con los grupos de autodefensas.

No obstante, la JEP dejó en claro que esta decisión de no acoger al exsubdirector del DAS no implica que a futuro no pueda ser convocado posteriormente por la Sala de Reconocimiento de verdad y responsabilidad, como máximo responsable, en el evento en que se priorice un macro-caso por los hechos que involucran.

“Los escritos presentados por el señor Narváez Martínez no son idóneos para admitir su comparecencia en la JEP, en tanto omitió referirse a varios de los procesos en los que se encuentra implicado”, indicaron los magistrados.

De acuerdo con la JEP, el exsubdirector del DAS intervino en tres ocasiones ante la JEP y en dichas diligencias se comprometió a declarar la verdad sobre los hechos delictivos por los cuales ha sido condenado o que es procesado; sin embargo, no hizo un aporte de concreto ante este tribunal especial.