JEP concede libertad al exgobernador Benito Osorio, condenado por nexos con las autodefensas

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenaron la libertad transitoria y condicionada al exgobernador de Córdoba Benito Antonio Osorio Villadiego, al considerar que son evidentes los importantes aportes de verdad que ha entregado sobre el despojo de tierras cometido por los exparamilitares en la zona del Urabá, bajo la complicidad de particulares y funcionarios públicos.

Los magistrados dejaron en claro que Benito Osorio deberá profundizar, aclarar y complementar dichos aportes, que a su vez tendrán que ser contrastados con otros medios de convicción, como lo serían las versiones dadas por otros postulados.

En su solicitud de sometimiento, aseguró que su intención es brindar verdad sobre la concertación de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, de personas particulares y servidores públicos con las extintas autodefensas, para el despojo de tierras pertenecientes a los campesinos y su consecuente desplazamiento.

De acuerdo con la JEP, Osorio Villadiego sí ha contribuido en suministrar información para develar la estrategia de usurpación de tierras, en la que los directivos de esa agremiación se vieron involucrados para adquirir miles de hectáreas en esa zona de Antioquia.

"La Sub - Sala observa que efectivamente ha dado indicios claros de una actitud colaborativa, sincera y genuina con los fines del sistema y en especial, con el aporte de verdad que a su vez hacen parte de la reparación integral a las víctimas", indicó la JEP.

No obstante, la JEP le advirtió al exgobernador que en caso de no cumplir con los compromisos asumidos de verdad, reparación y no repetición, le será revocado el beneficio de la libertada condicionada.

En su decisión, los magistrados también ordenaron comunicar a la Unidad Especial Administrativa de Migración Colombia que Benito Osorio no podrá salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La JEP recordó que en la justicia ordinaria pesa una condena emitida por el Tribunal Superior de Antioquia, que dejó en firme una sentencia de 19 años y medio de cárcel contra Osorio Villadiego por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato y concierto para delinquir.