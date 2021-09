JEP definirá si asume plena competencia del caso contra el general (r) Montoya por falsos positivos

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme su decisión de no avalar la imputación que tenía lista la Fiscalía contra el general retirado Mario Montoya, por supuestamente haber auspiciado la comisión de un total de 104 casos de ejecuciones extrajudiciales en el marco de los denominados falsos positivos.

Así mismo, ordenó dejar en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que determine si asume plena competencia de este caso o de lo contrario que envíe el proceso a la Corte Constitucional para que dirima un eventual conflicto sobre la jurisdicción que debe seguir con este expediente.

El magistrado del Tribunal ratificó su decisión en el sentido de: “Abstenerse de realizar audiencia de formulación de imputación en el caso del general en retiro Mario Montoya Uribe, según convocatoria realizada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia por los punibles de homicidio agravado, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios, en el denominado caso de falsos positivos que actualmente es conocido por la JEP donde se ha sometido voluntariamente”.

De acuerdo con el magistrado la JEP tiene para este tipo de casos una competencia superlativa cuando se trata de hechos relacionados con el conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016.

Para el tribunal, la Fiscalía sí puede avanzar en las investigaciones y recolección de pruebas pertinentes, pero no le es debido avanzar más allá con diligencias como la imputación de cargos ante la justicia ordinaria.

Por su parte, el general retirado aseguró que hasta la fecha ha atendido de manera personal todas y cada una de las citaciones que le han realizado ante las diferentes jurisdicciones y lo seguiré haciendo ante el juez que lo requiera.

“Quiero darles las gracias por el tratamiento que se me ha dado durante la realización de la audiencia”, dijo Montoya.

El oficial retirado señaló: “Quiero por último también decirle que hasta la fecha he atendido de manera personal todas y cada una de las citaciones que ante las diferentes jurisdicciones se me han hecho, en ninguna de ellas me he negado y siempre he asistido y lo seguiré haciendo”.