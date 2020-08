JEP emitirá primeras acusaciones por secuestro y falsos positivos a finales de año

Por su parte el abogado de las Farc ante la JEP, Camilo Fagua, considera que el caso 007 de Reclutamiento de niños en el Conflicto Armado está bajo presión mediática, ante la cual pidió imparcialidad a los magistrados de esa Jurisdicción.

La JEP ha recibido hasta el momento por parte de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado 281 informes.

En cuanto a solicitudes de Garantías de No Extradición, la JEP ha repartido 66. Trámites avocados nueve, ha concedido una extradición y ha negado una.

De otro lado, la JEP ha concedido a miembros de la fuerza pública y a terceros 367 libertades anticipadas y transitorias y ha negado 117. Igualmente, ha concedido 210 libertades condicionadas, no ha concedido 1632 y ha negado 845.

Para el General en retiro, Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Militares en Retiro (Acore), los miembros de la fuerza pública que se han sometido a la JEP no tienen garantías, al considerar esa jurisdicción fue hecha para los miembros de las Farc.

Las madres de los falsos positivos de Soacha han presentado ante la JEP dos informes y han participado en algunas audiencias. Doña Jackie Castillo, una de las voceras, dijo que aunque confían en la JEP y tienen esperanzas, siente que no se está aportado para encontrar la verdad plena.

“Tristemente podemos decir que los comparecientes no están aportando verdad plena, están dando sus versiones condicionados bajo unos documentos (y) ahí pueden estar contando lo que les conviene y hasta donde les conviene. Hemos presentados dos informe pero hasta el momento no sabemos qué efectos han tenido esos informes y hemos estado en dos versiones pero de ahí no ha pasado nada más”, enfatizó la señora Castillo, madre de uno de los jóvenes de Soacha presentado por el ejército como baja en combate

La JEP ha concedido 242 amnistías, no ha concedido 1.456 y ha negado 222. Este tribunal especial tiene un presupuesto para el 2020 de $316.851 millones, de los cuales ha comprometido $102.361 millones, a corte 30 de junio de 2020.