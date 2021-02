JEP le pide a Duque no instruir sobre sanciones a exguerrilleros de las Farc por secuestro

El presidente de la Jurisdicción para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes pidió respetar la independencia de este organismo judicial en referencial al proceso que se le abrió a los excomandante de las Farc frente al caso No.1 que hace referencia a los secuestros cometidos durante el conflicto armado.

El magistrado Cifuentes le solicitó al presidente Iván Duque evitar hacer señalamientos o dar instrucciones sobre la forma en cómo la JEP debe sancionar a los exintegrantes de este grupo guerrillero.

No es competencia del presidente @IvanDuque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho.