JEP ordena protección especial para el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acogieron la petición de la defensa del exgobernador de Córdoba Benito Osorio y ordenaron concederle medidas de seguridad especiales para velar por su integridad y la de su familia luego de sus confesiones ante este tribunal especial.

El abogado defensor del exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba indicó que esta decisión fue adoptada tras las recientes amenazas que recibió debido a sus declaraciones entregadas bajo juramento en versión ante los magistrados de la JEP.



En un principio se tiene previsto que las próximas diligencias de Osorio en la JEP se realicen de manera virtual con el fin de evitar su desplazamiento desde el departamento de Córdoba hacia la capital del país para no poner en riesgo su seguridad.

El exgobernador de Córdoba aseguró en versión entregada ante la Jurisdicción Especial para la Paz que supuestamente existieron varias reuniones entre el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, para buscar que las extintas autodefensas ayudarán en la elección de Mario Iguarán Arana en el cargo de Fiscal General.



Esta declaración hace parte de las versiones que fueron tenidas en cuenta por los magistrados de la JEP a la hora de concederle la libertad al exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba al considerar importantes aportes de verdad dentro del proceso que se sigue por el despojo de tierras cometido por los exparamilitares en la zona del Urabá, bajo la complicidad de particulares y funcionarios públicos.



De acuerdo con el testimonio entregado por Benito Osorio a la JEP, supuestamente José Félix Lafaurie se reunió en por lo menos dos oportunidades con Salvatore Mancuso para pedirle colaboración en la elección de Mario Iguarán como fiscal general en el año 2005.



Así mismo, sostuvo que supuestamente dichas gestiones habrían tenido como contraprestación la elección de María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, en la dirección de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General.



No obstante, la JEP le advirtió al exgobernador que en caso de no cumplir con los compromisos asumidos de verdad, reparación y no repetición le será revocado el beneficio de la libertad condicionada.