JEP rechaza sometimiento de Edward Mattos, hermano de Carlos Mattos

"La propuesta de verdad presentada por el señor Edward Heriberto Mattos Barrero no es apta ni admisible en esta Jurisdicción, pues no solo no develó eventos ni circunstancias novedosas que superaran lo establecido en la justicia ordinaria en relación con los hechos por los que fue acusado, sino que sus afirmaciones aparecen desvirtuadas por las pruebas que ha recaudado la Fiscalía General de la Nación en los procesos que se surten en su contra y por los cuales fue acusado o es investigado", añade la JEP.