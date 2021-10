JEP revocó libertad a Álvaro Ashton por entregar información vaga y sin fundamento

Por entregar información insuficiente, vaga y sin fundamento en los casos de 'parapolítica' y el cartel de la toga, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le revocó el sometimiento y la libertad transitoria al exsenador liberal Álvaro Ashton Giraldo.

Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, pese a su acta de compromiso firmada en julio de 2019 el excongresista no dio aportes siginificativos a la verdad ni dirigidos a aclarar los dos expedientes.

Las explicaciones dadas -resalta la Sala- no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria. "No se sumistró información exhaustiva, clara, precisa y detallada y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las entidades estatales por parte de las AUC como forma de control territorial".

Esto pese a que tuvo varias oportunidades para dar aportes significativos y atender las recomendaciones para que entregara más información sobre los hechos a los que se comprometió.

"No es significativo y no conduce a la construcción de una verdad colectiva, pero además, deja advertir la falta de franqueza en sus dichos y la actitud contumaz frente a la poca o casi nula satisfacción de los principios del Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición)”, señañla la JEP.

Frente a estas fallas, la JEP le revocó todos los beneficios y lo excluyó de ese tribunal especial. Por esto los dos expedientes regresarán a la justicia ordinaria para que sea juzgado.

Ashton enfrenta dos procesos por los delitos de concierto para delinquir agravado (parapolítica) y cohecho por dar u ofrecer y amenazas ('cartel de la toga') ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía 29 Especializada de la Unidad de Administración Pública, respectivamente.