Jhonier Leal envió mensaje de voz a su hermano: "Trató de mostrar su vínculo amoroso"

Sobre las 11:22 a.m., el sindicado envía un primer audio a su madre (que ya estaba sin vida), donde le indica:

“Hola mi madre hermosa, cómo amaneces, vi que durmieron mucho ayer. Llegue anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos, Dios los bendiga, no sé, no sé porque no se han levantado, pero avísame como sigues del dolor de la pierna y cómo siguió Mao del dolor y cómo va todo. Y cuéntame lo de los huevos, tú me habías dicho que los habías dejado pagos, pero entonces cuándo paso por ellos”, dice el audio.

Sobre este audio, el funcionario de la Fiscalía llama la atención por las versiones contradictorias, ya que pese a que aquí dice que llegó la noche anterior y que estaban dormidos, en un primer momento dijo que cuando llegó (la noche de los hechos) había hablado tanto con su madre, como con Mauricio Leal.

Asimismo, Jhonier envió un segundo audio, esta vez con destino a su hermano, en el que envía la consignación de un dinero.