A renglón seguido, dijo que el reconocer el delito de tortura no es un capricho, "es un derecho de las víctimas a que haya una verdad claramente establecida por el sistema judicial colombiano”.

El abogado Elmer Montaña también afirmó que “según el relato de la Fiscalía, en el momento en que Mauricio Leal escribió la carta, Jhonier Leal le habría infringido unos puntazos (puñaladas) en el tórax y el abdomen. A criterio nuestro, eso constituye tortura física y psicológica. Por eso pedimos que se imputara el delito, pero lo que dijo el fiscal es que ese documento no tenía valor”.

“No pude entender por qué ahora la carta no tiene valor si fue presentada en las audiencias. Sin embargo, la Fiscalía fue clara y dijo que no iba a imputar ese delito, pero en cambio podría incrementar la pena, que ya no sería de 25 a 26 años sino de 26 a 28 años, pero eso no se puede establecer así, porque tiene que ser una pena clara”, concluyó.