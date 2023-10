Jineth Bedoya cuestiona a la Fiscalía y desiste de investigación por amenazas en su contra

La periodista Jineth Bedoya aseguró que ante los pocos resultados en las investigaciones adelantadas por la Fiscalía desistió del proceso que seguía ese organismo en relación con las amenazas que sufrió en su contra entre los años 2001 y 2014.

“Yo desisto de que la Fiscalía siga haciendo esas investigaciones, porque ellos no tienen ni la voluntad de investigar, ni tienen una línea de investigación, ni tienen el propósito de sacar adelante y establecer quiénes son las personas que están detrás de estas amenazas”, dijo la comunicadora.

La decisión fue adoptada por la comunicadora luego de cumplirse una audiencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) verificó el cumplimiento de la sentencia contra el país por los hechos de violencia que enfrentó la comunicadora.

“Realmente es muy complejo y muy revictimizante escuchar las argumentaciones que trae el Estado a este espacio, un espacio donde debería presentar resultados, pero lo que han dicho muchas de las entidades, es básicamente decir mentiras”, indicó la comunicadora.

Jineth Bedoya manifestó que esta decisión se la comunicó a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estuvieron de visita en Colombia.

Así mismo, sostuvo: “Lo que más me parece más preocupante es que las mentiras las digan delante de todos los jueces y juezas de la Corte, pero además en mi propia cara, diciendo cosas que no han ocurrido, que no se han tramitado y que siguen en el mismo estado que ustedes las conocen en la impunidad”.

La comunicadora señaló que: “Tras la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación y tras la revictimización a la que me han sometido sobre todo en los dos últimos años, en los que no vemos líneas de investigación sobre las amenazas, pero ningún avance sobre los autores intelectuales del hecho, he tomado la decisión de desistir de las investigaciones sobre las amenazas que recibí entre los años 2001 y 2014”.