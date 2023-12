"John Leo Rocha es un peligro para la sociedad, debe ir a la cárcel': Fiscalía

En audiencias concentradas, la fiscal encargada le pidió a la jueza primera de control de garantías de Facatativá que John Leo Rocha, exmilitar recordado por amenazar e insultar a sus vecinos del conjunto cerrado Heliconias, fuera enviado a la cárcel.

La Fiscalía manifestó que Rocha "representa un peligro para la sociedad y puede seguir amenazando a sus vecinos y trabajadores del conjunto cerrado".

Según investigaciones, el implicado habría enviado audios amenazantes a los residentes del conjunto, los vigilantes y el personal de aseo.

Además, la fiscal destacó que en la actualidad el implicado tiene 56 denuncias por amenazas, por lo que el hecho que esté en libertad genera zozobra y pánico en la comunidad de Facatativá.

Cabe mencionar que, los vecinos destrozaron los dos vehículos del exmilitar en medio de la manifestación para que se fuera del conjunto junto a su familia. Por ello, Rocha envió extensos mensajes de audio a los vecinos con varios insultos y amenazas.

El exmilitar ha dicho en público que tenía armas en su vivienda y que por la presencia de la Policía no las utilizó contra los manifestantes el día de los hechos.

Una de las pruebas que presentó fue un audio en el cual se escuchaban hostigamientos por parte de Rocha. “Y voy a volver al conjunto y espero que usted me salga al ruedo, y se lo voy a poner así señor Obregón. Sé que va a llegar muchedumbre, sé que me van a matar, y sé que me van a linchar pero me llevo a seis o siete. Lo que alcance la munición y el proveedor. ¡Se lo estoy diciendo!”, se escucha en el audio.

Por su parte, la abogada del implicado manifestó su inconformismo con la petición de la Fiscalía, argumentó que los audios divulgados están "descontextualizados" y habría una violación a la cadena de custodia de las pruebas.