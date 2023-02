John Poulos dijo que ya sabía que Valentina Trespalacios lo estaba “utilizando”

Luego de realizar la cronología de los hechos, mencionando testimonios de allegados a Valentina, como su mamá y su mejor amiga, el jurista también referenció una entrevista con un sujeto llamado Michael.

Se trata del conductor de un servicio de transporte por medio una App de movilidad, que fue quien recogió a Poulos en el aeropuerto, el día que llegó a Bogotá y contó detalles inquietantes de su conversación.

“Me llama la atención y me doy por enterado que el posible homicida fue la persona a la que presté un servicio de transporte de Uber, el día 19 de enero, desde el Aeropuerto El Dorado, donde lo recogí y partimos hacia el norte de Bogotá”, dijo el hombre.

“Él me mostró una foto de una joven bonita, le pregunté que de dónde era y él me dijo que, de Dallas, Texas (…) Luego me muestra el celular y me dice que ella era su novia, refiriéndose a Valentina, pero me dice a manera de burla que ella lo estaba utilizando”, añadió el hombre.