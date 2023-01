Jorge 40 revela cómo se unió a los paramilitares

En la audiencia única de aporte a la verdad ante la Sala de Definición de Situaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', reveló cómo se vinculó a las autodefensas.



Vale recordar que en esta diligencia, que se desarrolla en el Palacio de Justicia de Ibagué, la JEP pretende conocer el rol de Tovar Pupo como financiador de grupos paramilitares y su papel como bisagra o conexión con las fuerzas armadas para la comisión de delitos.



El excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) relató que, como ciudadano, fue tercero colaborador de las Farc, del ELN y de organizaciones paramilitares. Aseguró que el abandono estatal y la violencia generada por la presencia de grupos armados ilegales en Valledupar, capital del Cesar, lo llevaron a vincularse con el conflicto.

En su intervención contó que junto a su familia fue víctima, durante varios años, de extorsiones perpetradas por la Comisión César del Frente 6 de Diciembre del ELN, que entre las décadas de los ochenta y noventa empezó a delinquir en Valledupar, cometiendo secuestros, asesinatos y exigiendo el denominado ‘impuesto a la revolución’, también conocido como vacuna, que era de millón 500.000 pesos al año.



“La gente era muda, era callada, la gente no se atrevía a hablar, cada cual trataba de salvar su situación. Las organizaciones guerrilleras de ese entonces tomaron ventaja de esa omisión total que hubo de toda la institucionalidad del Estado Social de Derecho, incluyendo su justicia”, mencionó.



Según 'Jorge 40', en 1995, en medio de la racha de violencia que incluyó el intento de secuestro de su padre, leyó en una revista de circulación nacional una entrevista realizada al máximo líder de las AUC, Carlos Castaño Gil. Señaló que ese artículo despertó su interés, razón por la que buscó a los integrantes de esa estructura que hacían presencia en el municipio de Pailitas, Cesar.



Allí conoció a alias Luis Ábrego, comandante paramilitar que le explicó cómo funcionaban las autodefensas en esta zona del país. Dijo que esta conexión derivó en su primer aporte a la estructura, que fue la entrega de dos miembros del ELN.



En su relato afirmó que en un segundo encuentro con Ábrego, en 1996, le comentó que al siguiente día debía pagar el ‘impuesto a la revolución’ al ELN. El militante le propuso entregar a los guerrilleros con los que se encontraría, a cambio de desplegar un pequeño grupo de las autodefensas en Valledupar con el propósito de brindarle seguridad a su población. Tras llegar a un acuerdo, ejecutaron el plan.



“La cita era en el Caño de la Playa, ahí llegué a pagar la cuota de 1996. Efectivamente estaban de civil dos guerrilleros que eran conocidos en esa región como Giovanny y 'el Flaco'. Luis me dijo que el indicativo para que él supiera que los que andaban conmigo si eran guerrilleros era “aquí con mis trabajadores haciendo unas diligencias”. Entonces entrego mi plata, me piden el favor de llevarlos a la galería y arrancamos para Valledupar”, relató.



En el camino, tal y como lo habían planeado, se encontraron Luis Ábrego y Rodrigo Tovar Pupo. “Yo sinceramente no me di cuenta a qué hora, pero cuando yo estaba caminando hacia donde estaba la camioneta de él para darle la mano, ya los tres tipos que él cargaba tenían a los dos guerrilleros agarrados, entonces le entrego yo los dos guerrilleros. Coge la plata y me dice “bueno Rodrigo, acabas de hacer tu primer aporte a la causa”, eso es lo que dijo”, puntualizó.

Después de este episodio, en agosto de 1996, solicitando inicialmente un espacio para hablar con Carlos Castaño, Jorge 40 conoció en un hotel del municipio de Bosconia (Cesar) a Salvatore Mancuso, quien era comandante de zona. Pasadas varias semanas, dijo, empezaron a trabajar juntos.