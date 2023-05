Jorge López, hijo de alias 'la gata', fue hospitalizado tras revocarle casa por cárcel

Fue revocada la medida de detención domiciliaria contra Jorge Luis Alfonso López, hijo de la ex empresaria del chance, Enilce López. La decisión fue adoptada por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas, mediante auto del dos de mayo.

“Una vez se conoce la medida, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC- inicia el protocolo para adelantar el traslado. Cuando el procedimiento se va a hacer efectivo, el establecimiento es informado que, el señor no se encuentra en su domicilio y se desplazó de urgencias a un centro médico por quebrantos de salud”, manifestó el Inpec.

Señaló que fueron activados los protocolos de seguridad en su lugar de detención, (clínica) ordenando el desplazamiento inmediato de varias unidades de guardia.

“Hasta conocer el dictamen médico, que determine su estado de salud”, señaló el establecimiento público.

López, quien era conocido como “El Gatico”, fue sentenciado a 29 años de prisión por su participación en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual, según los órganos de justicia, fue ejecutado por paramilitares.

En este sentido, lo condenaron por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

A principios de año, se generó una polémica en el país, ya que la entidad dio a conocer que Alfonso López regresó a la libertad con la intención de que se convirtiera en gestor de paz del gobierno de Petro.

La boleta fue emitida el pasado 2 de febrero en Barranquilla, por disposición del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Atlántico.

No obstante, en un comunicado de prensa, la oficina del Alto Comisionado para la Paz negó haber solicitado la liberación de Jorge Luis Alfonso López.

“El comisionado no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El alto Comisionado de Paz Danilo Rueda no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”.

Por ello, fue ordenada, en su momento, la suspensión provisional, por tres meses, del togado Orlando José Petro Vanderbilt, juez quinto de ejecución de penas, por unas decisiones que al parecer favorecieron en su momento a López.