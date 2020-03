El abogado Julián Quintana, quien representa al cantante vallenato Jorge Oñate, aseguró que el intérprete está dispuesto a presentarse ante las autoridades cuando sea requerido en el marco de la investigación que se le adelanta por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon el crimen del dirigente político, Efraín Ovalle.

En un documento enviado a la Fiscalía General, el jurista manifestó que siempre han atendido las citaciones y presentado los recursos que han considerado necesarios frente a los hechos materia de investigación. “Somos los más interesados en que los hechos se aclaren”.

En la carta enviada a la fiscalía 133 especializada contra el crimen organizado de Bogotá, Quintana señala que solamente en dos oportunidades se ha aplazado la ampliación del interrogatorio. En la primera oportunidad se reprogramó por petición de los representantes de víctimas y la segunda, por la radicación de una tutela en la que se pedían proteger los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia para el cantante vallenato.

“Solicitamos que con fundamento en los argumentos expuestos se reprograme la diligencia de interrogatorio, recalcando que jamás hemos buscado dilatar la diligencia”, precisó al abogado, insistiendo que ‘El Jilguero de América’ siempre ha estado dispuesto a presentarse para que todo se aclare.

En el documento, se le pide al fiscal que adelanta el caso por el crimen de Ovalle, informar si se está analizando la existencia de “falsos testigos” y la compra de testimonios en este caso, reseñando que cuentan con pruebas que permiten evidenciar que varios testigos han incurrido en contradicciones y falencias.

Finalmente, Quintana indicó que espera que en este caso no exista una “presión mediática” para vincular formalmente al cantante vallenato. “A pesar de que esta no es una causal para solicitar una orden de captura, ya que el interrogatorio no es obligatorio”.

El pasado viernes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por la defensa del cantante vallenato, indicando que no es el mecanismo debido para solicitar la aclaración de elementos probatorios y corregir yerros de la investigación.

Con esto, se reactivó la investigación contra Oñate, quien fue señalado por un testigo de haber tenido conocimiento del plan para atentar contra la vida Efraín Ovalle, en una disputa política en la región.

En septiembre de 2014, en su interrogatorio, Oñate le manifestó a la Fiscalía General que no tenía nada que ver con el crimen del dirigente político y que nunca conoció a las personas que lo acusaron.

“Es la primera vez que Jorge Oñate está en estas cosas tan horribles. Le digo al pueblo colombiano que no sé el por qué se me ha tratado de indilgar en esto. Siento que yo soy inocente”, aseguró a los medios de comunicación.

En la actualidad, Oñate se encuentra hospitalizado después de sufrir una subida de tensión en un concierto realizado el pasado sábado en el ‘Movistar Arena’ de Bogotá.