En la audiencia de medida de aseguramiento en contra de José Manuel Gnecco, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y el representante de víctimas pidieron cárcel para el investigado por el delito de soborno a testigos.

Según la Fiscal del caso, Gnecco durante el tiempo que estuvo en prisión, al parecer, persuadió a otro privado de la libertad para que afirmará ser el responsable de la muerte de su esposa María Mercedes Gnecco, caso por el cual está investigado y se encuentra en etapa de juicio.

En su argumentación, la fiscal solicitó que el implicado fuera enviado a una cárcel de máxima seguridad, ya que aún estando en prisión tiene intención de manipular el proceso que se lleva en su contra.

Además, le solicitó al juez que de ser afirmativa la medida intramural, el implicado no sea recluido en el centro penitenciario La Esperanza, es decir, la cárcel de San Andrés, por los antecedentes de detención que ya se conocen.

Por otra parte, tanto la Fiscalía como el representante de víctimas, aseguraron que la declaración de David Pereira Castro sería clave de para confirmar que José Manuel Gnecco sí le ofreció dinero con el fin de persuadirlo para que afirmará ser responsable de la muerte de María Mercedes Gnecco.

Una de las pruebas que presentó el abogado de las víctimas fue una declaración jurada rendida por Pereira ante la Fiscal séptima, la cual se realizó el pasado 21 de febrero del presente año.

En el minuto 12, Pereira destacó que "la última vez que me mandó a buscar me estaba ofreciendo dinero y yo nunca le di un sí, nunca le devolví una respuesta, yo solo escuchaba las razones que me mandaba y las ignoraba", se escuchó en la grabación.

La audiencia se reanudará el próximo 25 de abril a las 2 de la tarde para escuchar a la defensa de Gnecco y conocer la decisión del juez.