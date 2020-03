Joven que estuvo con Ana María Castro previo a su muerte cuenta su versión

La Fiscalía General continúa con la recolección de elementos materiales probatorios dentro de la investigación que adelanta para determinar las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de la joven Ana María Castro, registrada el pasado 4 de marzo en Bogotá.

Fuentes cercanas indicaron que las autoridades ya cuentan con varios videos de las cámaras de seguridad del sector de la calle 80 con carrera 69 K, en el occidente de la capital de la República, así como la versión de varios testigos.

Este martes se conoció un comunicado firmado por Paul Naranjo, uno de los jóvenes que estaban con Ana María Castro la noche que falleció. En el documento de dos páginas revela que en efecto se encontró con ella en un establecimiento al que identificó como ‘Cantina Plaza México’ en la zona de la 116.

(…) Yo le pregunté que desde que estaba haciendo allí. Me respondió; que estaba tomando desde temprano con un grupo de amigos, luego le pregunté qué con qué amigos estaba, ella me respondió; que con unos amigos que entrará si yo quería, yo le dije que no porque no los conocía y no quería estar en mal ambiente, ella me dijo tienes razón (sic)”, indica el comunicado.

Naranjo reseñó que conocía a Ana María desde hace seis meses y hablaban mucho por WhatsApp. Esa noche, después de hablar por varios minutos, le pidió que lo acompañara a un establecimiento cercano donde trabajaba un amigo para comer algo.

Ella no estuvo mucho tiempo en el lugar porque le manifestó que sus amigos podían molestarse. Paul, detalla, se quedó con su amigo hasta que cerró el restaurante.

“(…) Ana María mi escribía a mi WhatsApp que, que estaba haciendo, le dije que en el restaurante aún, Ana María me dijo que sí quería, que entrará, yo le respondí que no estaba seguro que no quería incomodar, pero sin embargo le dije que ya pasaba (sic)”, recordó.

Sin embargo, pocos minutos después ella le dijo que mejor no fuera porque estaba con un amigo que había tomado bastante y “estaba muy fastidioso”. Después de varios intercambios de mensajes, Paul y su compañero llegaron al establecimiento para verse con Ana María y las personas con las que se encontraba.

“Yo me hice en una mesa aparte con mi amigo Julián y pedimos dos cervezas y Ana María se acercó me abrazo estuvo en la mesa con nosotros un tiempo bailamos juntos un tiempo ella me beso y luego siguió bailando sola con todas las personas que estaban en la mesa de alrededor (sic)”.

En el comunicado se menciona la presencia de un joven llamado Mateo, quien hacía parte del grupo de Ana María. Después de jalarla a la pista de baile se empezaron a besar. “Yo me incomode demasiado pedí la cuenta pague y me fui justo con Julián mi amigo nos fuimos parqueadero y nos subimos a la camioneta (sic)”.

En ese momento apareció nuevamente Ana María con Mateo. Después de una charla, decidieron volver al lugar para “seguir tomando”. A la 1:30 de la madrugada –recuerda- decidieron ir a un negocio cercano para continuar con la fiesta.

Sin embargo, debido a que Ana María estaba “demasiado tomada”, Paul decidió irse con su amigo Julián a otro sitio. Tras pagar el parqueadero y sacar la camioneta se encontraron nuevamente con la joven, Mateo y una mujer llamada Paula (a la que identifica como una amiga cercana de Ana María).

En ese momento acordaron llevarlos a un lado, proponiéndoles ir al apartamento de Julián en el occidente de Bogotá. “Ellos deciden subirse cuando se van a subir Paula la amiga de Ana Maria le empieza a gritar que no se fuera con nosotros que se quedara con ella y le grita a mateo hpta si le pasa algo Ana Maria usted me responde (sic)”.

En el recorrido a la casa de Julián el joven vio por el espejo retrovisor que ella se estaba “besando y manoseando” con Mateo. “Me incomodé y les dije: en serio respétenme si están en ese plan de calentura quédense acá y vayan a un motel y no los vamos a llevar a mi casa quédense acá jalo Ana María la dejo en el andén luego bajo a Mateo y cerró la puerta de atrás (sic)”,

Tras esta acción verificó que tanto Ana María y Mateo estaban alejados de la camioneta y siguieron su rumbo. En el apartamento de Julián estuvo un rato tomando Pocas horas después decidieron irse hasta la localidad e Chapinero.

“Yo estuve un rato con mi amiga allí y luego me devolví para el apartamento de mi amigo Julián a recoger la camioneta, le llame mucho no me contestaba y el celador no quería dejarme sacar el carro, llame a mi mamá y le envié la ubicación para que viniera y recogiera la camioneta con la policía porque no me dejaban sacar la camioneta, se me apago el celular y decidí irme para mi casa no tenía dinero entonces me fui caminando (sic)”

A la 1:50 de la tarde de ese día prendió su celular y vio un mensaje en su cuenta de Facebook de una amiga de Camila en el que le preguntaba por el paradero de Ana María, a lo que él le contó dónde la había dejado junto a Mateo.

A la media hora me volvió a escribir y me dijo que Ana María había aparecido muerta (sic)”. Pocos minutos después recibió la llamada de un agente del CTI de la Fiscalía quien le pedía información sobre lo que había pasado.

“Estaba en shock por qué no sabía que pasaba que creer si era verdad no llame a Julián le conté que había aparecido muerta Ana María empecé a pensar que cómo había pasado todo esto sin ella había quedado con vida junto a Mateo no me podía explicar cómo había sucedido todo esto (sic)”.

Las autoridades buscan establecer la veracidad de esta declaración y determinar la participación de Paul Naranjo en esta muerte. Los testigos le señalaron a la Fiscalía General que la joven habría sido arrojada de una camioneta en movimiento.