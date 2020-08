Jueces permiten que sean los intereses políticos los que dicten sentencia: Esposa de Uribe

La orden de detención domiciliaria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez generó todo tipo de reacciones en la opinión pública, sin embargo, su familia se había mantenido al margen de comentarios sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Este domingo, la esposa de Uribe, Lina María Moreno de Uribe, rompió su silencio y a través de un comunicado rechazó que el alto tribunal haya ordenado la detención de su compañero de vida y aseguró que los magistrados permitieron que “sea el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia”.

La ex primera dama afirmó que “los magistrados no son solo magistrados. También son seres humanos que piensan, actúan, hablan, sueñan y, como no puede ser de otra manera, reciben las influencias de su entorno”.