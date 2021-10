Tras conocerse la investigación de oficio que inició la Comisión de Disciplina Judicial en contra del juez 31 penal municipal de control de garantías de Bogotá por otorgarle detención domiciliaria al hombre que intentó quemar a su pareja, un grupo de jueces penales del circuito pidieron respetar la autonomía de los funcionarios judiciales.

Consideran que este tipo de anuncios van en contravía de la independencia judicial y afectan las decisiones que puedan tomar los jueces en un futuro puesto que no tendrán la autonomía de decidir so pena de verse inmersos en una investigación disciplinario. "Las decisiones judiciales no se adoptan para conformidad de las mayorías o el beneplácito del público".

En un comunicado, los jueces indicaron que las decisiones no busca ser "políticamente correctas" puesto que solamente se toman teniendo en cuenta los argumentos presentados por las partes".

Igualmente cuestionaron la posición del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien criticó fuertemente la decisión tomada por el juez de control de garantías. "(...) de las desafortunadas declaraciones efectuadas por el señor Ministro de Justicia quien debe ser referente del respeto a la legalidad y de la amenaza constante de las investigaciones y sanciones tan solo por satisfacer clamores populistas, no populares".